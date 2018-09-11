Появилось видео полета Су-35С на минимальной скорости

В Сети появилась видеозапись тренировочного полета Су-35С на низкой скорости перед выступлением на ВЭФ.

Очевидец снял полет истребителя во Владивостоке у острова Русский из своего окна.

На видео самолет медленно кружит над водой, выполняя различные фигуры высшего пилотажа.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

Ранее американское издание National Interest посчитало российский истребитель Су-35ночным кошмаром и головной болью американской авиации в Азии.

В июне выступление новейших истребителей Су-35С. на закрытии конкурса «Авиадартс-2018» в Рязани произвело фурор среди зрителей.