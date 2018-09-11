Москва оценила возможность встречи лидеров России, Китая и КНДР

Российский посол в Пекине Андрей Денисов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировал возможность встречи лидеров России, Китая и КНДР в трехстороннем формате.

Российский дипломат сообщил, что ему не известно о якобы поступившем от Китая предложении провести встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на своей территории. В то же время Денисов не исключил возможности проведения трехсторонней встречи лидеров России, Китая и КНДР, если для этого «когда-то в будущем созреют условия», передает ТАСС.

Более того, Денисов не исключил возможности проведения многосторонней встречи на высшем уровне, с участием президента США Дональда Трампа, премьер-министров Японии и Южной Кореи, напомнив о существовании шестистороннего механизма, который временно приостановил свою деятельность. «Но мы надеемся, что он возобновит свою работу», – отметил дипломат.

Денисов подчеркнул, что Москва и Пекин «выступают за возобновление шестистороннего процесса как наиболее работоспособного формата для обсуждения вопросов снижения напряженности вокруг Корейского полуострова».

Напомним, в минувшую субботу лидер КНДР заявил о готовности приехать в Россию.