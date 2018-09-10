Трамп продлил чрезвычайное положение в США

Президент США Дональнд Трамп продлил в стране режим чрезвычайного положения, который ввели в Америке после терактов 11 сентября 2001 года.

Режим чрезвычайного положения будет действовать еще год, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В прошлом году Трамп продлил чрезвычайное положение в связи с уверенностью в том, что угроза безопасности сохраняется.