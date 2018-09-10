Пытающиеся не упасть в море пассажиры сняли на видео крен судна на 40 градусов

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10 сентября, понедельник | Последнее обновление — 20:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Украинский министр пообещал рост прибыли из-за отмены ж/д сообщения с Россией
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба
Обмануть советских русских оказалось слишком просто
Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени
«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Антипрививочники против Екатерины II
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Новому Просвещению предстоит научить нас ориентироваться в море информации и находить в нем верный путь. Сделать это так же непросто, как приучить людей мыть руки – и так же необходимо. Подробности...
Через 10 лет после мирового кризиса экономикой рулят все те же шарлатаны
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Они приписывают себе заслуги в «ликвидации последствий» Великой рецессии, умалчивая о том, что эта ликвидация привела к беспрецедентному сокращению среднего класса и росту имущественного неравенства. Подробности...
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Русская культура придавлена каблуком модной туфли
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Бутерброды на книжных полках – это как модные режиссеры в театрах. Как и их спектакли, которые опять же выдаются за новое веяние в культуре. Кстати, РГБ тоже финансируется государством. Но когда это волновало культурную тусовочку? Подробности...
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В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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День города в Москве превратился в большой фестиваль
Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятийПодробности...
Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей
Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан БошировПодробности...
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