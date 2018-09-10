Пытающиеся не упасть в море пассажиры сняли на видео крен судна на 40 градусов

Пассажиры парусника «Надежда» сняли видео того, как судно сделало крен в 40 градусов в Японском море по пути во Владивосток.

Кадры показали в эфире телеканала «Вести – Приморье». Пассажиры судна буквально висят, держась руками за то, за что успели уцепиться, а релинги судна опускаются в воду.