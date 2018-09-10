Россия в суде ЕС отстояла право на знаменитые бренды водки

После многолетних судов в разных странах австрийский апелляционный суд Линца подтвердил право России на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya.

Суд запретил использование данных товарных знаков компании Spirits International B.V. (входит в группу SPI, с которой долгое время судится россияйсская сторона – прим. ВЗГЛЯД) и обязал ее возместить нанесенный России ущерб в связи с незаконным использованием, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании «Союзплодоимпорт».

Суд Австрии не предоставил Spirits International B.V. права на обжалование решения. Согласно решению, компания должна сразу прекратить поставки брендов на австрийский рынок.

Решение было вынесено Верховным судом Австрии, несмотря на то, что в феврале апелляционный суд Линца из-за срока давности отказался признавать решения Голландии на законное правообладание компании «Союзплодоимпорт» указанными брендами.

При этом в начале судебных тяжб (разбирательства в судах различных стран ведутся с 2002 года – прим. ВЗГЛЯД) юристы полагали, что «Союзплодоимпорт» не сможет отобрать права на водку у SPI. Австрия отказала в требовании российской компании еще в 2004 году.