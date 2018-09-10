Кремль оценил инициативу создания судов по соцсетям

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет позиции по вопросу создания специальных судов для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права.

«По всей видимости, это экспертная точка зрения, насколько я понимаю, наша судебная система пока не предусматривает наличие подобных судебных органов. Экспертные точки зрения высказываются, и они предполагают обсуждение. Пока никаких позиций на сей счет нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее в понедельник спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков заявил, что специализированные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права в целом могут появиться в России в будущем.