Песков ответил на вопрос о «подозреваемых» в деле Скрипалей

В Кремле не располагают информацией о двух гражданах России Александре Петрове и Руслане Боширове, названных британской прокуратурой «подозреваемыми» в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, это компетенция наших соответствующих органов. Мы пока в Кремле такой информацией не располагаем», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков отметил, что делу способствовало бы «сотрудничество с британской стороной в рамках оказания правовой помощи». Однако британская сторона, отметил Песков, такое сотрудничество напрочь отвергает.

Напомним, дело Скрипалей получило развитие, когда Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что западные страны с помощью истории с «отравлением» Скрипалей пытаются превратить Россию в страну-изгоя и «подвести под очередной виток санкций».