Самая высокая явка на выборах зафиксирована в Кемеровской области

Самая высокая явка в единый день голосования 9 сентября установлена на выборах губернатора Кемеровской области, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«В Кемеровской области на выборах губернатора региона явка была самая высокая в России – 66,41%. Это действительно реальная явка», – сказала глава ЦИК на подведении предварительных итогов выборов, передает ТАСС.

Она вновь подчеркнула, что ЦИК «делал основной акцент на том, чтобы это было свободное волеизъявление, чтобы никто не позволил себе принуждать граждан».

«Самое главное, независимо от того, какая бы ни была явка, – чтобы она была адекватно, точно, достоверно отражена в протоколах по итогам голосования. Этого мы добивались, и я надеюсь, что наши усилия не пропали зря», – подтвердила Памфилова.

«В семи регионах мы отмечаем увеличение явки избирателей (Хакасия, Алтайский, Хабаровский края, Владимирская, Магаданская, Московская, Омская области) по сравнению с 2017 годом», – отметила также глава комиссии.

В России 9 сентября завершился Единый день голосования. В 80 регионах прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР.