Названа «Мисс Америка 2019»

Победительницей конкурса красоты «Мисс Америка 2019» стала представительница штата Нью-Йорк, магистр по специальности композитор в UNC School of the Arts Ние Франклин.

Девушка родилась и выросла в Северной Каролине. По словам молодого композитора, именно музыка помогла ей обрести себя.

«В школе, где я училась, было лишь около 5% представителей национальных меньшинств. Темный цвет кожи заставлял меня чувствовать себя неуютно. Взрослея, я нашла себя в любви к искусству. Благодаря музыке я не только пребывала в хорошем настроении, но полностью приняла саму себя», – рассказала афроамериканка, передает телеканал «360».

Победа в конкурсе принесла Ние стипендию на обучение в размере 50 тыс. долларов.

Говоря о планах на следующий год, Франклин заявила, что намерена сделать все необходимое, чтобы все дети получили доступ к достойному образованию в сфере искусств.