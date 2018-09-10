Эксперт отметил общественное одобрение кадровой политики Путина

Кадровая политика президента дает свои плоды, поскольку почти всех «молодых» губернаторов избиратели поддержали в первом туре, заявил газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя результаты выборов в регионах, которые состоялись накануне.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что реальный уровень доверия к «Единой России» безусловно сохранился в обществе.

«Единая Россия» уверенно сохраняет свой статус партии власти и партии конституционного большинства. Да, где-то показан результат чуть ниже обычного, но это живой процесс, живая электоральная демократия и конкурентные выборы», – подчеркнул эксперт.

Мартынов отметил, что почти всех «молодых» губернаторов поддержали избиратели, а значит кадровая политика президента дала свои плоды. «И врио главы Приморья Андрей Тарасенко не проиграл, у него будет второй тур. Там стихия, ничего не поделать. Кадровые решения президента одобрены избирателями, и теперь губернаторам предстоит проделать большую работу», – добавил политолог.

«Для «ЕР» не составило бы труда простимулировать явку или подкорректировать где-то какие-то результаты. Но это нарочито не было сделано, что и привело к четырем вторым турам, например. Кроме того, «Единая Россия» взяла на себя ответственность за непопулярные, но крайне необходимые изменения в пенсионное законодательство. И все это накануне избирательной кампании», – говорит Мартынов.

Организаторы выборов сделали акцент на четкое соблюдение избирательного законодательства, минимизировав какое-либо проявление административного ресурса, по крайней мере со стороны властей, отметил он. «Здесь, конечно, исключением выглядит Иркутская область, где губернатор Левченко включил 100% административный ресурс в пользу КПРФ, отдавая долги за свою карьеру Зюганову. Но в целом власти нужна была чистота процесса, и она ее получила», – считает Мартынов.

В России 9 сентября прошел единый день голосования. В 80 регионах состоялись более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР.