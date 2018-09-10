В России прекратят продавать поваренную соль

С начала 2019 года с полок магазинов исчезнет соль с наименованием «поваренная», ей на смену придет «пищевая» соль, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз», которая объединяет всех крупнейших отечественных производителей соли. Производители уже подготовили новый дизайн упаковки.

Новый ГОСТ на соль, предполагающий такие изменения, вступил в силу в 1 сентября.

Как рассказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, все отечественные производители изготавливают соль по стандарту, на импортную продукцию приходится 1%. Он отметил, что теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано «Соль пищевая», а в зависимости от ее происхождения, качества и способа производства соль будет именоваться «морской», «молотой», «экстра» и так далее.

Он пояснил, что термин «поваренная» фактически не является характеристикой продукта. «Поваренной принято считать соль, полученную путем солеварения, на практике сейчас только выварочная соль проходит стадию технологического процесса выварки», – сказал Востриков.

Сейчас в магазинах распродаются товарные остатки старой соли, но выпускать продукт по старому ГОСТу производители с 1 сентября не могут.