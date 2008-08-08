Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах и проявление гражданской позиции, подчеркнув, что серьезных нарушений на выборах не было.

По словам президента, итоги прошедших в минувшее воскресенье выборов демонстрируют ресурс доверия населения страны, передает РИА «Новости».

«Как в таких случаях принято говорить – и я скажу это с полным основанием для вновь избранных руководителей регионов, для депутатов – это, конечно, такой серьезный шаг в жизни, в карьере и это, конечно, ресурс доверия от наших граждан на развитие регионов, муниципалитетов, страны в целом. Хочу вам всем пожелать удачи», – сказал Путин.

Президент также назвал нормальной практикой второй тур на выборах в ряде регионов.

«В некоторых регионах, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке, предстоит второй тур – абсолютно нормальное явление, нормальное дело. И уверен, что и этот этап будет завершен в ближайшее время», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что серьезных нарушений на выборах не было, но «шероховатости» все же присутствовали, и с ними еще предстоит разобраться.

В России 9 сентября завершился Единый день голосования. В 80 регионах прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР.