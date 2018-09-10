Нефть подорожала на статистике из США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вверх из-за снижения числа буровых установок в США и сокращения поставок топлива из Ирана.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,57%, составив 77,27 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,59% – до 68,15 доллара за баррель, передает РИА «Новости».