Жители Омской области проголосовали за Буркова

Врио губернатора Омской области Александр Бурков стал победителем на выборах главы региона, сообщили в облизбиркоме после обработки 100% протоколов.

Самовыдвиженец Бурков получил 82,5% голосов избирателей, Алексей Ложкин от ЛДПР – 8,5%, самовыдвиженец Анатолий Соловьев – 3,8%, Антон Дрязгов (Партия роста) – 2,3%, передает ТАСС.

В России завершился Единый день голосования. В 80 регионах прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.

Единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов.