Неизвестный напал с ножом на людей на вокзале в Москве

В Москве в результате нападения неизвестного с ножом пострадали два человека, сообщило управление на транспорте МВД по ЦФО.

Нападение произошло примерно в 4.10 в зале ожидания Курского вокзала, передает ТАСС.

Пострадавшие госпитализированы. Полиция задержала нападавшего, передает РИА «Новости».