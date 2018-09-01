Подросток упал с моста во время селфи в Москве

Делавший селфи 17-летний мальчик упал с Каменного моста в Москве на прогулочный теплоход.

«С Каменного моста на прогулочный теплоход упал 17-летний молодой человек, который делал на мосту селфи», – сказал источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По его словам, мальчик получил травмы различной степени тяжести.

«Поступило сообщение о доставлении в медучреждение молодого человека, который совершил падение с моста по собственной неосторожности. Проводится проверка», – сообщили в ГУ МВД по Москве.