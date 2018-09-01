Путин поздравил школьников с Днем знаний

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, их родителей и преподавателей с Днем знаний.

«Сегодня 1 сентября. Так случилось, что это выходной день, суббота, и во многих школах занятия начинаются только 3 сентября. Тем не менее, мы отмечаем всегда 1 сентября как День знаний, как праздник. Я от души с этим праздником, с Днем знаний, поздравляю и вас, и всех учащихся нашей огромной страны», – сказал Путин, выступая в сочинском детском центре «Сириус», передает ТАСС.

По его словам, для первоклассников 1 сентября является особенным, так как они начинают новый этап в жизни. «Они приходят знакомиться с новыми друзьями, со своими учителями, с преподавателями. И, что самое главное, они встают на тропу знаний», – отметил он.

По словам президента, в этом году в первый класс пошли 1,8 млн детей в России.

«Желаю вам удачи и счастья. С праздником, с Днем знаний!», – поздравил Путин.