На НПЗ в Германии произошел взрыв

В результате взрыва, произошедшего на территории нефтеперерабатывающего завода компании Bayernoil в городе Фобург-ан-дер-Донау (Бавария) в Германии, пострадали восемь человек, пишет газета Bild.

С тяжелыми травмами госпитализированы три человека, передает ТАСС.

После взрыва и последующего пожара произошло сильное задымление, из близлежащих домов эвакуировали 1,8 тыс. человек.

Тушением пожара заняты 200 пожарных.

Причина случившегося пока не установлена.