Министр Васильева высказалась о традиции дарить цветы учителям 1 сентября

Министр просвещения России Ольга Васильева высказалась против отмены традиции дарить цветы учителям 1 сентября. Также глава ведомства считает некорректным перенос начала учебного года на более позднее время.

Васильева ответила на просьбу прокомментировать акцию «Дети вместо цветов», когда в День знаний учителю преподносили один букет от всего класса, а сэкономленные от покупки цветов средства родители переводили в помощь тяжелобольным детям. «На мой взгляд, одно не должно отменять другое. Не думаю, что стоит ломать цветочную традицию, искусственно ограничивая детей или родителей в праве выразить признательность педагогам», – сказала Васильева ТАСС.

Она также призвала не превращать 1 сентября в конкурс букетов по принципу «у кого дороже».

Кроме того, Васильева обозначила свое отношение к переносу начала учебного года на более поздние даты. Она отметила, что 1 сентября является знаковым событием, привязанным к конкретной дате. «И двигать их куда-либо было бы не слишком корректно. Поставьте себя на место первоклашек и их родителей, у которых отняли 1 сентября», – призвала Васильева.

Она отметила, что, например, Новый год в нашей стране принято встречать вне зависимости от дня недели, по такому же принципу празднуются и дни рождения.

Напомним, Москва и Московская область, Карелия, Северная Осетия, часть школ Чукотки, Хабаровского края, Новосибирской области начнут учиться после 1 сентября, так как этот день в 2018 году приходится на субботу, а в ряде регионов школы перешли или готовятся перейти на пятидневку.