Юристы Трампа приготовили ответ на обвинения спецпрокурора США

Один из адвокатов главы Белого дома и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сообщил, что юристы президента США «в целях предосторожности» занялись подготовкой доклада, который станет ответом на возможные обвинения спецпрокурора США Роберта Мюллера в адрес Дональда Трампа.

Джулиани констатировал, что пока не знает, какими будут выводы Мюллера по итогам расследования относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы, однако в целях предосторожности юристы Трампа приступили к подготовке ответного доклада, передает ТАСС.

По сведениям CNN, доклад, среди прочего, будет посвящен Майклу Флинну, который ранее занимал пост помощника президента США по национальной безопасности и впоследствии был уволен, а также затронет утверждения о том, что Трамп якобы пытался воспрепятствовать правосудию.

По имеющейся у телеканала информации, доклад, о котором упомянул Джулиани, уже наполовину готов.

Ранее Джулиани предупредил о народном мятеже в США в случае импичмента Трампа.