В Калифорнии полиция застрелила актрису сериала «Скорая помощь»

Полицейские американского штата Калифорния застрелили актрису сериала «Скорая помощь» Ванессу Маркес, страдавшую от психического расстройства, сообщило издание Los Angeles Times.

По данным издания, 30 августа сотрудники полиции прибыли в дом актрисы в городе Южная Пасадена, когда у Маркес случился нервный приступ, передает ТАСС.

Стражи порядка утверждают, что они полтора часа уговаривали Маркес поехать в больницу, пока она не наставила на них пистолет. Полицейские решили, что это настоящее оружие, и застрелили женщину. Впоследствии выяснилось, что в руках у актрисы была детская игрушка.

Маркес, прославившаяся после роли медсестры Венди Голдман в американском сериале «Скорая помощь», скончалась на месте.

Отметим, это не единственный подобный случай в Калифорнии. Так, в декабре 2016 года полиция Калифорнии застрелила безоружного мужчину с психическим расстройством. В сентябре того же года в том же штате афроамериканец был застрелен полицией из-за электронной сигареты.