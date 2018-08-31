Глава ТПП: Путин максимально точно отреагировал на острые вопросы изменения пенсионной системы

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к гражданам по изменениям в пенсионной системе.

Катырин высказал мнение, что глава государства «максимально точно отреагировал на все острые вопросы» изменения пенсионной системы.

Катырин также предложил стимулировать предпринимателей к трудоустройству лиц предпенсионного возраста.

«Затрагивая возможность введения административной и уголовной ответственности работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста, нужно предусмотреть, что, в таком случае, бизнесу нужны и определенные стимулы к трудоустройству таких лиц. Например, пониженный размер страховых взносов в Пенсионный фонд», – цитирует «Интерфакс» Катырина.

«Что же касается ужесточения ответственности работодателя, вплоть до уголовного наказания, то палата считает правильным прибегать к этой мере в последнюю очередь, когда все остальные возможности полностью исчерпаны», – добавил он.

Он также отметил, что нельзя забывать про задачу поставленную президентом страны о повышении производительности труда, ведь внедрение новых технологий неизбежно приведет к необходимости трудоустройства молодых специалистов, в связи с чем лица предпенсионного возраста могут оказаться в сложной ситуации.

Президент палаты обратился к руководству Госдумы с предложением направить сводную таблицу поправок к законопроекту в ТПП России для обсуждения в системе палат, сообщается на сайте Торгово-промышленной палаты.

Кроме того, по его мнению, созданная в Госдуме рабочая группа могла бы продолжить свою работу и после принятия пакета законов по пенсионной реформе, проводя мониторинг действие новых правовых норм и, при необходимости, корректировать их.

Палата планирует направить свои поправки к законопроекту до 24 сентября.