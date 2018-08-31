Вынесен приговор террористу за организацию покушения на Мэй

Террорист «Исламского государства*» Нааимур Закария Рахман, собиравшийся убить британского премьера Терезы Мэй, был приговорен к пожизненному заключению.

Рахман собирался взорвать ворота дома №10 по Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра. После этого он планировал перебить охрану и напасть на Мэй с ножом или пистолетом, сообщает Sky News.

Террорист связался с агентом ФБР, представившимся ему членом ИГ*, и рассказал ему о своих намерениях. Агент свел Рахмана с сотрудником британской службы безопасности MI5.

Рахман рассказал тому о планах использовать пояс шахида, яд и даже беспилотник в ходе атаки на британского премьера. Также злоумышленник планировал напасть на парламент Великобритании. Он сообщал агентам, что с помощью брата мог бы угнать грузовик с газовыми цистернами и устроить мощный взрыв рядом со зданием парламента.

В пятницу центральный уголовный суд Англии Old Bailey приговорил Рахмана к пожизненному заключению с правом выхода на свободу не менее чем через 30 лет.

В декабре руководитель MI5 Эндрю Паркер сообщал, что удалось предотвратить покушение на Мэй. Скотланд-Ярд сообщил о задержании 20-летнего Рахмана и 21-летнего Мохаммеда Акиба Имрана.