Военные и разведка США полностью разошлись в оценке ситуации в Афганистане

Командование вооруженных сил США и американская разведка придерживаются диаметрально противоположных взглядов на обстановку в Афганистане, пишет The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что национальная разведка, ЦРУ, разведуправление министерства обороны (РУМО) и остальные американские спецслужбы настроены «осторожно пессимистично» в отношении перспектив прекращения военных действий в Афганистане. Ход военной операции в этой стране за минувший год не претерпел существенных изменений, считают они, передает ТАСС.

Командование ВС США, напротив, настроено «сдержанно оптимистично». По его мнению, военно-политическая стратегия в Афганистане приносит свои плоды.

NYT пишет, что такая поляризация мнений приводит к обострению дебатов между военными и спецслужбами США. Издание добавляет, что пессимизм разведсообщества может привести к тому, что администрация президента страны Дональда Трампа пересмотрит свою стратегию, предусматривавшую наращивание американского военного присутствия в Афганистане в расчете на ускорение процесса урегулирования в этом государстве, что в результате даст возможность вывести американские войска.

«Никто в администрации не испытывал ни малейших иллюзий и не рассчитывал на то, что стратегия для Южной Азии приведет к прекращению за один год 17-летнего вооруженного сопротивления. Именно поэтому мы не скрепляли стратегию конкретными сроками», – сообщили в Совете национальной безопасности США.

В середине августа телеканал NBC сообщал, что Трамп выражает все большее разочарование в стратегии Вашингтона по Афганистану. Американского лидера заподозрили в намерении заменить войска США в этой стране на наемников.

США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось американской казне, по оценкам Пентагона, уже более чем в 680 млрд долларов. В ходе этой кампании погибли около 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.