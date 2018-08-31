Предложенную Путиным прибавку в 25% к пенсии получат 1 млн человек

Порядка 1 млн сельских жителей получат прибавку 25% к пенсиям, ввести которую предложил президент Владимир Путин, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова подчеркнула, что прибавка будет индексироваться, и жители села будут «ежемесячно и ежегодно получать ее дополнительно исходя из роста средней пенсии», передает РИА «Новости».

Она пояснила, что сейчас эта надбавка составит порядка 1,3 тыс. рублей ежемесячно.

Голикова обратила внимание на то, что надбавка эта вводится, так как уровень зарплаты в сельской местности существенно ниже, чем в городах. Она также отметила, что 30 лет стажа в сельском хозяйстве – «очень немаленький период».

В среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призвал установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63 лет. Он также предложил добавить 25% к пенсиям жителей сел, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет. Кроме того, глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.