Газпром объяснил данные о приостановке важной программы из-за Нафтогаза

Газпром видит риски для привлечения средств из-за спора с украинским Нафтогазом о заморозке имущества российского холдинга в Великобритании, но не приостанавливал программу заимствований, сообщил начальник финансово-экономического департамента Газпрома Александр Иванников.

«Безусловно, мы не приостановили программу [заимствований]», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, программа заимствований остается «фиксированной цифрой» в бюджете компании, для пересмотра которой пока нет оснований, передает РИА «Новости».

Иванников отметил, что Газпром видит «некоторое увеличение рисков, связанных с трансфертом денежных средств через территорию Великобритании». «В кое-каких инструментах мы взяли паузу для того, чтобы получить заключения юристов или отмену решения, которое бы полностью сняло даже гипотетические риски ареста наших денежных средств на территории Великобритании», – добавил он.

При этом он отметил, что 30 августа Газпром завершил очередную двустороннюю сделку и такие виды займов, как двусторонние кредиты и синдикаты, остаются доступны для компании на сегодняшний момент.

Ранее в пятницу стало известно, что слушания в суде Великобритании по вопросу отмены приказа о заморозке имущества Газпрома в Лондоне состоятся 4-5 сентября.