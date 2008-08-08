Путин встретился с врио главы Алтайского края

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктором Томенко.

На встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, в частности, планы по привлечению инвестиций, положение на рынке труда и пути повышения уровня жизни жителей Алтайского края, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале беседы Путин спросил, как Томенко себя ощущает после трех месяцев руководства регионом, и какие из своих задач считает наиболее важными.

«Ситуация в крае стабильная, управляемая. Обстановка в целом рабочая. В настоящее время, конечно, занимаемся текущими вопросами, все делаем по заранее намеченным планам. Это касается, конечно, всего комплекса сельскохозяйственных работ, готовимся к зиме, отопительному сезону, новому учебному году. Выполняем также весь комплекс летних работ, благоустройство. Здесь все идет нормально, все по плану», – отчитался Томенко.

По словам главы региона, за три месяца приходилось много ездить. «Общался с жителями, с разными аудиториями – и с большими коллективами, и с маленькими. Во многих уголках края побывал. Вопросов много, край у нас действительно сложный», – отметил он.

Томенко подчеркнул, что уровень доходов и заработной платы в крае «объективно низкий».

«Собственно, финансовые возможности Алтайского края, – они невелики. В этом году 110 млрд рублей – это доходы Алтайского края, почти на 2,5 млн жителей, 40% из этих доходов – это поддержка федерального бюджета, целевые и безвозмездные поступления, тут нам есть над чем работать», – пояснил врио главы Алтайского края.

«Как следствие – не такой хотелось бы объем работы по поддержке инфраструктуры, здесь автомобильные дороги – это такая наиболее острая тема, и состояние объектов социальной сферы, особенно на селе, а население Алтайского края почти на половину – это жители сельских территорий, 44% жителей Алтайского края живут на селе», – добавил Томенко.

По его словам, в регионе «обостряются проблемы, связанные с кадровым дефицитом». Молодые, активные и перспективные ребята собираются уехать учиться или работать за пределы Алтайского края, отметил он.

«В итоге получается, по некоторым направлениям, что некому лечить, некому учить. И здесь нам надо, конечно, внимание уделять подготовке кадров и разным механизмам их удержания у нас на территории. В целом скажу, что есть идеи, есть мысли, а самое главное – есть реальные планы по исправлению тех проблем, которые накапливались годами», – заметил Томенко.

Глава региона подчеркнул, что в первую очередь надо сконцентрироваться на тех сильных сторонах, которые есть у Алтайского края.

«Это развитое сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, пищевая промышленность дает неплохие показатели, машиностроение, фармацевтика, химическое производство, развивающийся туризм (он на подъеме, хотя здесь есть свои сложности)», – сказал он.

Томенко отметил, что также необходимо «создавать условия для внешних инвестиций».

«И здесь важна с одной стороны ответственная позиция и работа властей, с другой стороны – компетентная, для того чтобы новые инвесторы в крае появлялись, приходили и чувствовали себя защищенными и с перспективой реализовывать долгосрочные проекты», – заявил глава региона.

По его словам, также нужно проводить мероприятия, связанные с подготовкой и удержанием кадров.

«Мы в крае многое можем сделать сами и обязательно будем это делать, и ответственно к этому подходить. Но по некоторым ситуациям, наиболее сложным, требуется, конечно, ваша поддержка и помощь федерального правительства», – обратился к президенту Томенко.

«Давайте посмотрим», – ответил Путин.