В правительстве признали упадок российской космической отрасли

Космическая отрасль России находится «не в лучшем состоянии», поручено актуализировать стратегию ее развития, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Борисов заметил, что космическая отрасль – «это гордость нашей страны, но сегодня, надо сказать прямо, она находится не в лучшем состоянии», передает РИА «Новости».

По его словам, президент Владимир Путин уделяет большое внимание развитию этой сферы.

«Даны конкретные поручения, связанные с актуализацией стратегии развития космической отрасли, выработки актуализированной научно-технической программы», – отметил он.

Борисов отметил значимость создания новой ракеты-носителя «Союз-5». «Предстоит решить уникальную технически сложную задачу, но ее выполнение восстановит и закрепит за Россией статус ведущей космической державы мира», – сказал он.

Он уточнил, что летные испытания пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация» на ракете-носителе среднего класса «Союз-5» должны пройти в 2022 году в автоматическом режиме, а в 2024 году – в пилотируемом.

«Кроме того, корпорации («Энергия») предстоит заложить основу перспективных пилотируемых программ по углубленному изучению и освоению дальнего космоса... РКК «Энергия» назначена головным разработчиком космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса», – сказал он.

Борисов также сообщил, что запуск научно-энергетического модуля к МКС перенесен на 2022 год.

Ранее в пятницу вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что с апреля 2019 года Россия прекратит доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию.