Песков раскрыл подробности общения Путина с Кочаряном

Президент России Владимир Путин не поднимал тему уголовного преследования бывшего главы Армении Роберта Кочаряна во время телефонного разговора.

«Нет», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли Путин и Кочарян уголовное дело в отношении бывшего президента Армении, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что Путин и Кочарян долгое время поддерживают хорошие отношения, не подверженные «влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении».

Ранее в пятницу Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения бывшего главу Армении Роберта Кочаряна.

В июле власти Армении обвинили Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года. Кочаряна арестовали, но в середине августа выпустили.