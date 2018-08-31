Спустя век на египетском саркофаге найдена трогательная эпитафия

Студентка Стэнфордского университета Ариэла Альгазе неожиданно нашла на поврежденном землетрясением саркофаге письмена.

Саркофаг с мумией попал в коллекцию музея университета в 1901 году, когда его приобрела жена основателя учебного заведения. Тогда никаких надписей на нем замечено не было. В 1906 саркофаг сильно повредило землетрясением. До 2018 года он так и хранился в музее, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Phys.org.

Во время курса по музейной культуре Альгазе нашла осколки саркофага с текстом. Благодаря египтологам студентка смогла расшифровать древние письмена. В них сообщалось, что погибшую много лет назад египтянку зовут Сенчалантос.

«Пусть ее имя молодеет с каждым днем», – сообщалось в эпитафии на саркофаге.

Стиль письма помог также определить ученым примерную дату смерти женщины – не раньше 30 года н. э. Специалисты отметили, что сохранившиеся с тех времен тексты – это большая редкость.