Россия намерена отговорить Британию от опасного шага

Посольство России в Лондоне направит официальное письмо министру по делам Ближнего Востока МИД Великобритании Алистеру Берту, в котором содержится призыв отказаться от авиаударов по Сирии.

«Россия располагает достоверной информацией о том, что США и их союзники готовят новый рейд ракетных ударов по Сирии под ложным предлогом наказания Дамаска за «использование химического оружия», – сказал представитель дипмиссии, передает РИА «Новости».

В посольстве считают, что это «чрезвычайно опасно», является нарушением международного законодательства и может осложнить ситуацию. «Мы уже наблюдали это в апреле», – пояснили в посольстве.

«Мы призываем западные страны, в том числе Великобританию, отказаться от данных разрушительных планов и вносить конструктивный вклад в политическое урегулирование в Сирии, равно как и решать неотложные гуманитарные проблемы», – сказал представитель посольства.

Ранее в пятницу сообщалось, что Москва передала генеральному директору ОЗХО Фернандо Ариасу информацию о готовящейся в Сирии провокации с применением химического оружия.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в «нагнетании страстей» вокруг Идлиба и предупредил, чтобы Запад не играл с огнем в сирийской провинции, находящейся под контролем боевиков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о появлении в Twitter нового пропагандистского проекта, который может быть использован для информационного обеспечения ударов западной коалиции по сирийской территории.