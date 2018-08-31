Украине предрекли превращение в «серую зону» между Россией и НАТО

Украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что после выборов 2019 года Украина рискует превратиться в «серую зону» между Россией и Североатлантическим альянсом.

«Я вижу, что не так много потенциальных кандидатов готовы продолжать четко курс на членство в НАТО и взаимодействие с МВФ. Даже скажу, что я вижу только двух таких кандидатов», – заявил Чалый в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, большинство кандидатов «очень осторожно к этому относятся и выбирают другие лозунги», возможно – для избирателя из Донбасса.

«Поэтому и я вижу риск возврата к статусу буферного государства, серой зоны между НАТО и Россией», – заявил посол.

По его мнению, если Киев хочет мира, необходимо как можно быстрее присоединиться к системе коллективной безопасности.

Президентские выборы пройдут на Украине в марте 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок, в отличии от Юлии Тимошенко.