Армия Мьянмы переехала из Facebook во «ВКонтакте»

Главнокомандующий ВС Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн, подозреваемый ООН в причастности к геноциду, зарегистрировался в соцсети в «ВКонтакте» после того, как его страница в Facebook была удалена.

Страницу генерала, обвиненного Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в геноциде мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн, выявили некие «военные источники».

Страница в российской соцсети ведется на бирманском и английском языках. При этом, как отмечает The Wall Street Journal, генерал на новой странице не делает выпадов в отношении рохинджа, как это было в Facebook.

Напомним, в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека 27 августа призвали провести расследование в отношении военного руководства Мьянмы, в том числе генерала Мин Аунг Хлайна, в связи с геноцидом в штате Ракхайн, а также из-за преступлений против человечности и военных преступлений в штатах Ракхайн, Качин и Шан, передает ТАСС.

После этого представители Facebook удалили 18 учетных записей и 52 страниц военных Мьянмы, в том числе генерала Мин Аунг Хлайна.