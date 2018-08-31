Вмерзшее в лед тело альпиниста найдено на Алтае

В ледниках вершины горного хребта «Актру» на Алтае нашли тело альпиниста, пропавшего в 2014 году.

Группа альпинистов шла по маршруту по одной из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта Актру и 24 августа обнаружила тело мужчины, сообщает управление СК по Алтайскому краю.

Туристы вызвали спасателей, которые через четыре дня смогли освободить тело замерзшего альпиниста изо льда.

«По предварительным данным, исходя из сохранившейся на теле погибшего альпиниста одежды и находившихся при нем предметов, погибшим является 49-летний житель города Белокуриха Алтайского края, пропавший без вести в горах Горного Алтая в мае 2014 года», – сообщили в управлении СК.

Родственники мужчины выехали для опознания.

Следственные органы начали проверку.

Напомним, в начале августа стало известно, что при спуске с пика Ленина из-за лавины погибли альпинисты из Москвы и из Бишкека.

В 2015 году четверо альпинистов из Томска при попытке восхождения на ледник в горах Алтая погибли от переохлаждения.