В одной из школ Сан-Франциско произошла стрельба

В полицейском управлении Сан-Франциско сообщили, что в одной из школ в южной части города произошла стрельба, в результате инцидента пострадал один человек.

В полицейском управлении уточнили, что жизнь пострадавшего находится вне опасности.

По версии источников телеканала ABC, один из учащихся, предположительно, пронес оружие в здание школы и «случайно» произвел выстрел прямо во время занятий, передает ТАСС.

Между тем, стало известно, что прибывшие на место стрельбы правоохранительные органы задержали трех человек и изъяли одну единицу огнестрельного оружия.

Местные власти утверждают, что угрозы для учащихся в настоящий момент нет, тревога в образовательном учреждении уже отменена.

Отметим, стрельба в американских школах в последнее время стала обычным явлением. Так, в мае в одной из школ Техаса в результате стрельбы погибли несколько человек. На следующий день еще один случай применения оружия в школе произошел в Джорджии.