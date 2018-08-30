«Единая Россия» утвердила создание «Центра поддержки гражданских инициатив»

Президиум генсовета партии «Единая Россия» утвердил положение о создании проекта «Центр поддержки гражданских инициатив» (ЦПГИ), который предоставит гражданским активистам и НКО методическую, юридическую, информационную поддержку, а также рекомендательные письма федерального уровня.

Проект планируется реализовывать на площадке сторонников партии. Ранее о запуске такого центра заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на молодежном форуме «Машук» в Пятигорске, передает ТАСС.

Как пояснил в ходе выступления на заседании сопредседатель Центрального координационного совета сторонников «Единой России», депутат Государственной думы Сергей Боярский, проект ЦПГИ представляет собой механизм, обеспечивающий поддержку, продвижение, масштабирование и юридическое сопровождение гражданских активистов, а также инициатив по созданию НКО.

«Его задача в том, чтобы любые активисты – общественники, НКО – видели в партии реальную и эффективную помощь в своих инициативах», – сказал он.

Боярский отметил, что потенциал партии для помощи гражданским инициативам огромен, однако пока реализован минимально.

«Партия способна сделать для общественных организаций и общественных активистов гораздо больше. Простое заключение соглашений с отдельными НКО в этом гибком, постоянно меняющемся сегменте общества не приносит того эффекта для партии, который могла бы дать системная работа», – заявил Боярский.

Он пояснил, что приоритетными направлениями в работе центра станут «новые медиа, молодые журналисты, экология, внутренний туризм, развитие территорий, инклюзивное общество, социальное предпринимательство, патриотическое воспитание, активное долголетие и диалог культур». Этот перечень, заверил парламентарий, будет дополняться исходя из анализа поступающих обращений.

«Проекты, обратившиеся к ЦПГИ за помощью, смогут получить методическую, юридическую, информационную поддержку, а также такой вид содействия, как рекомендательные письма федерального уровня, для включения проектов в уже действующие грантовые программы поддержки. Работа будет вестись во всех регионах, и в целом развитие местных инициатив и их тиражирование для нас стоит в приоритете. Таким образом мы намерены стать своеобразными лоббистами интересов гражданского общества, тем более что такой запрос существует», – сказал депутат.

Он добавил, что работа ЦПГИ будет координироваться «наблюдательным советом, в который планируется пригласить известных и авторитетных общественников, депутатов, членов Совета Федерации, видных экспертов, представителей бизнеса, исполнительной власти, СМИ».