Скончался академик РАН Александр Исаев

На 87-м году жизни умер председатель Научного совета Российской академии наук (РАН) по лесу, академик РАН Александр Исаев, сообщил официальный представитель РАН.

«Сегодня, на 87-м году жизни, умер Александр Сергеевич [Исаев], выдающийся отечественный ученый», – передает его слова ТАСС.

Исаев родился в 1931 году в Москве, работал Институте леса и древесины Сибирского отделения Академии наук СССР. Возглавлял Государственный комитет СССР по лесу. С 1984 года – академик АН СССР, с 1991 года – академик РАН. Тогда же возглавил Международный институт леса и Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. До последних дней жизни руководил Научным советом РАН по лесу.

Автор более 300 научных работ, из них 10 – монографии по лесоведению и лесоводству, которые оказали фундаментальное влияние на развитие науки о лесе в России.

«Это был добрейший, мудрейший, честнейший человек, который очень любил лес и занимал всегда абсолютно правильные позиции по конфликтным проблемам, в которые был вовлечен», – сказал директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF России), доктор географических наук Евгений Шварц. Он отметил способность Исаева «предлагать мудрые и компромиссные решения».