Столкновение лося и байкера в Подмосковье попало на видео

На Щелковском шоссе лось выбежал на проезжую часть и сбил мотоциклиста.

Видео нападения лося на транспортное средство опубликовал YouTube-канал «Улетное видео». Судя по кадрам ролика, ни лось, ни байкер сильно не пострадали.

В середине августа на Приморском шоссе в Петербурге 34-летний мотоциклист врезался в лося, оба погибли.

Отметим, что в августе – начале сентября начинается сезонная массовая миграция лосей.