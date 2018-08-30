Общественная палата узнала, #ЧТОНЕТАК в Хакасии

В четверг в городе Абакане – столице Хакасии – прошел круглый стол #ЧТОНЕТАК, организованный Общественными палатами России и республики при участии лидеров НКО, гражданских активистов, экспертов и главы Хакасии Виктора Зимина.

Участники круглого стола обсудили наиболее яркие общественные практики и инициативы в области развития городской среды, градостроительства, экологии, благотворительности, волонтерства, проблемы НКО, сообщает Regnum.

«Дискуссия получилась очень острая: школьное образование, доступная среда, техногенное воздействие на окружающую среду и вопросы обращения с отходами, дороги, культурно-историческое наследие и многое другое. В общем, было непросто, но такие мероприятия нужны, чтобы представлять реальные настроения, слышать мнение жителей, в том числе оппозиционно настроенных. Это важный шаг на пути построения гражданского общества в нашей стране», – подвел итоги круглого стола Виктор Зимин.

Ранее он отметил, что проект #ЧТОНЕТАК собирает мнения граждан, которые пишут свои вопросы и претензии к работе властей.

«Вчера и сегодня акция идет в Абакане. Полагаю, дискуссия на итоговом круглом столе будет жаркой», – заявил он перед круглым столом.

Жители Хакасии отметили, что это «хорошая возможность сказать о наболевшем».

Ведущим и модератором дискуссии стал секретарь ОПРФ Валерий Фадеев.

Проект Общественной палаты #ЧТОНЕТАК является федеральным и реализуется с 2017 года. Аналогичные круглые столы уже прошли в Ульяновской, Астраханской, Кировской, Рязанской, Новгородской, Ярославской, Липецкой, Новосибирской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской областях, в Карелии, Алтайском и Красноярском краях. Организаторы объясняют, что проект призван сократить дистанцию между чиновниками и активистами, помочь найти новые возможности для совместной работы.

В течение двух дней (29-30 августа) в центре Абакана была установлена масштабная инсталляция #ЧТОНЕТАК. Все желающие могли написать на больших листах бумаги свои предложения по решению актуальных проблем.