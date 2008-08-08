Депутат от Севастополя оценил вклад Кобзона в победу Русской весны

Приезд Иосифа Кобзона – человека, которого знали все, на чьих песнях мы росли, дорого стоил, – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, вспоминая о приезде великого певца в город-герой в марте 2014 года.

«Во время «Русской весны» было такое интересное время, когда визиты российских политиков, общественных деятелей были очень нужны нам. «День Победы» в исполнении Кобзона часто звучал на улицах города в «Русскую весну». Он давал надежду, давал силы и веру, что все мы делаем правильно, что нас ждут дома», – вспоминает Белик.

«Иосиф Давыдович был тем человеком, которому верил и которого искренне любил Севастополь. Без преувеличения – это великий человек, его песни знали и пели наши бабушки и дедушки, наши родители», – признался депутат.

Он также добавил, что шоке от публикаций некоторых украинских СМИ. «Умер Кобзон: посмотрим, как по людоеду в рейхе будут скорбеть», – вот что пишет украинский сайт «Обозреватель». Ненависть к людям, поддержавшим «Русскую весну» на Украине привела к полному разложению и деградации, которая выливается в такие желчные комментарии», – считает собеседник.

«Про масштаб его личности говорит один пример – в 2002 году Иосиф Давыдович несколько раз ходил на переговоры с террористами, захватившими зрителей и артистов мюзикла «Нор-Ост» на Дубровке. Тогда он вывел из здания женщину и нескольких детей», – напомнил парламентарий. По его словам, «с Иосифом Давыдовичем ушла целая эпоха».

«Сегодня весь Севастополь будет вспоминать Иосифа Давыдовича смотреть и слушать его песни, одна из которых – «Севастопольский вальс», уже десятки лет является гимном нашего города-героя», – заключил Белик.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг на 81-м году жизни скончался народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон.

Последние 13 лет жизни Кобзон боролся с раком. В последнее время регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста. В июле он был переведен в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц, тогда же он был подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Отметим, что Иосиф Кобзон вел активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, избирался со второго по седьмой созывы в Госдуму.

Он известен своей миротворческой и благотворительной деятельностью – проводил переговоры во время нейтрализации банды Бараева 23–26 октября 2002 года в здании столичного Театрального центра на Дубровке.

Кобзон дал концерт на центральной площади Севастополя 18 марта 2014 года – в день воссоединения Крыма и России. На концерт собрались десятки тысяч горожан.