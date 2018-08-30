В Госдуме отреагировали на слова чиновницы об «отдельном государстве» Татарстане

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин прокомментировал заявление неизвестное чиновницы, которая сказала, что Татарстан не является частью России.

«Таких передергиваний я слышал много, и гуляет таких разговоров по нашей стране очень много уже, и десять лет назад, и пять лет назад так говорили. Это, конечно, чушь полная. Татарстан всегда был, есть и будет субъектом России», – цитирует «Царьград» Хайруллина.

По его словам, чиновник, который так сказал, «не от большого ума или, может быть, малообразован, надо разбираться».

«Знаете, дураков много. Кто-то, может быть, считает, что он живет в Нижегородской области, которая является самостоятельной. Но это неправда, это ерунда, и никогда такого не было. Татары всегда были системообразующей, всегда были такой ключевой нацией», – отметил депутат.

Хайруллин напомнил, что татары занимают второе место по численности в России, и всегда «гордились этим». «Татарстан – субъект Федерации. Точка», – заключил депутат.

Ранее Telegram-канал «Шалтай-Бабай» опубликовал запись разговора секретаря одного из ведомств Татарстана и гражданина, который хотел узнать, когда в республике будут отмечать День знаний. В беседе госслужащая назвала Татарстан «отдельным государством», в котором действуют «свои законы».

«Здесь президент отдельный, так что... Если какие-то у вас недовольства, ради Бога, у нас Татария», – сказала чиновница.

Отметим, что в некоторых регионах России День знаний из-за выходных, приходящихся на 1 и 2 сентября, перенесли на 3 сентября.