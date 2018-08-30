Глава МИД Австрии показала подарок мужа после первой брачной ночи

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу которой приезжал президент России Владимир Путин, по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран Европейского союза в Вене показала обручальное кольцо.

«Это обручальное кольцо, а это то, что мы называем утренний дар (подарок мужа новобрачной на утро после свадебного торжества – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала Кнайсль, демонстрируя украшения.

Глава МИД Австрии носит оба кольца на левом безымянном пальце, передает РИА «Новости».

The amazing moment when Austrian Foreign Minister @Karin_Kneissl shows me her wedding ring(s). Remember that Vladimir Putin was a guest at the ceremony a fortnight ago? @EU2018AT #Gymnich pic.twitter.com/TfH6vZai5n — Adam Fleming (@adamfleming) 30 августа 2018 г.

Ранее на этой неделе Кнайсль упала в обморок во время Европейского форума.

Напомним, Путин посетил свадьбу Кнайсль, где немного потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Глава государства заявлял, что эта поездка носила исключительно частный характер.