Кремль анонсировал встречу Путина с премьером Венгрии

Президент Владимир Путин 18 сентября встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, на переговорах будет обсуждаться энергетическое сотрудничество, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос РИА «Новости», есть ли в графике Путина встреча с Орбаном, Песков ответил утвердительно. «Да», – сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли обсуждаться энергетическое сотрудничество.

Ранее на этой неделе Орбан заявил, что политика Европейского союза по отношению к России является примитивной.