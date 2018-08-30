Путин пообещал помочь Подмосковью с дорогами

Президент Владимир Путин в ответ на просьбу главы Подмосковья Андрея Воробьева пообещал рассмотреть вопрос расширения Щелковского шоссе.

Воробьев на встрече с Путиным отметил, что у региона есть проблемы с перегруженностью дороги, которая ведет к аэропорту Чкаловскому, Звездному городку. По словам Воробьева, это шоссе, по которому едет большое количество отдыхающих, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Долгое время мы не можем приступить к строительству и модернизации федеральной дороги», – сказал Воробьев.

«Давайте посмотрим», – ответил Путин.

Также Воробьев рассказал, что регион планирует сдать мост через Волгу в Дубне, и напомнил, что его строительство было поддержано Путиным.

«Там и свободная экономическая зона, и наш Институт ядерных исследований. Очень важный объект», – добавил губернатор.

Кроме того, губернатор Московской области попросил у Путина поддержки в вопросе строительства еще одного онкоцентра в регионе.

«Нужен еще один большой современный онкологический центр. Мы это обсуждали с профильным министром, правительство поддерживает. Хотел бы также у Вас попросить поддержки и в этой связи хотел обратиться», – сказал Воробьев.

Он также напомнил об открытии в регионе перинатальных центров – в частности, в Коломне.

«Они работают стабильно, загружены уже с первого дня, с первого года своей работы», – сказал губернатор.

Воробьев рассказал также о программе по строительству новых школ – в следующем году будет построено около 200 новых учебных заведений.

«И в этом году, и ранее в школу идут плюс 40 тыс. детей, 41 тыс. в этом году дополнительно пойдет, а в детские сады – плюс 20 тыс. каждый год», – добавил он.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как глобальная реконструкция дорог снизила число пробок в Москве.