Песков заявил об отсутствии сигналов о желании США налаживать отношения с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал со стороны Вашингтона сигналов о желании налаживать отношения и избежать введения новых санкций.

«Нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо сигналы со стороны администрации США о том, что они хотят с Россией прийти к компромиссу, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США Майкл Помпео попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова об организации рабочей встречи, чтобы обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. По свидетельству Washington Post, США «пытаются прийти к взаимопониманию» с Россией до наступления крайнего срока потенциального применения Вашингтоном второй волны американских санкций.

Позже глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт прокомментировала сообщения о готовности госсекретаря США Майка Помпео провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.