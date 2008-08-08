Госпитализирован Владимир Меньшов

Актер и режиссер Владимир Меньшов доставлен в больницу из-за проблем с сердцем.

Меньшов был госпитализирован 27 августа, его состояние оценивается как средней тяжести, сообщает «Рен-ТВ».

Заслуженный артист РСФСР Владимир Меньшов снимался в популярных фильмах «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Ширли-мырли», «Ночной дозор».

Он стал лауреатом премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».