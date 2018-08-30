Самолет НАТО в третий раз спровоцировал экстренное снижение лайнеров над Японским морем

Неопознанный самолет, предположительно самолет-разведчик Североатлантического альянса, третий день подряд вынуждает гражданские самолеты экстренно снижаться над Японским морем у Владивостока, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Источник «Интерфакса» сообщил, что новый инцидент произошел утром в четверг, когда неопознанный самолет с кодом радиолокационного ответчика одной из стран НАТО без уведомления диспетчеров хаотично пересек полтора десятка воздушных трасс.

Сообщается, что пилотам пришлось принимать экстренные меры во избежание столкновения. Трем гражданским лайнерам пришлось снизиться в срочном порядке.

Аналогичные случаи произошли во вторник и четверг.