Подмосковье и Колыма примут законы о сохранении региональных льгот пенсионерам

Власти Московской и Магаданской областей в ближайшее время внесут областные думы законопроект о сохранении льгот для жителей предпенсионного и пенсионного возрастов.

Так, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что правительство региона в ближайшее время внесет в Московскую областную думу поправки в региональное законодательство о сохранении льгот 55-60-летним гражданам.

«Вчера было очень важное обращение президента по чувствительной теме – повышение пенсионного возраста. Президент поддержал предложение «Единой России» сохранить все региональные льготы, которые были введены до 1 января 2018 года, отвязать их от статуса пенсионера и привязать к возрасту 55-60 лет. В самое ближайшее время мы внесем поправки в Московскую областную думу, чтобы сохранить полностью льготы для 55-60 (лет) по ЖКХ, санаторно-курортному лечению, по компенсации (оплаты) телефонной связи и еще ряд льгот, в том числе, связанных с налогообложением», – сказал губернатор.

Он напомнил, что с 1 сентября в Подмосковье заработает новая льгота для пожилых людей: жители области, достигшие 60 лет и старше, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Москвы, передает ТАСС.

Также Воробьев отметил, что в Подмосковье буде реализован ряд программ, позволяющих сохранить рабочие места для людей старшего поколения. По словам губернатора, будет вестись информационная политика поддержки найма людей пожилого возраста.

В то же время глава Магаданской области Сергей Носов поручил правительству разработать пакет региональных законов о сохранении льгот пенсионерам в связи с планируемым изменением пенсионного возраста.

«Сейчас на уровне региона мы обязаны сохранить все меры социальной поддержки граждан. Считаю недопустимым ухудшение их социального положения в связи с предстоящим повышением общеустановленного пенсионного возраста. Президент России считает, что одним из важных направлений поддержки людей предпенсионного и в целом трудоспособного возраста является улучшение качества медицинского обслуживания, так как именно оно определяет качество и продолжительность жизни человека. Это является приоритетным направлением для нашего региона», – цитирует пресс-служба слова Носова.

Врио губернатора области дал поручение просчитать финансирование для сохранения всех льгот гражданам старшего поколения. Соответствующие проекты законов будут внесены в Магаданскую областную Думу, и депутатам будет предложено принять их на первом же заседании.

«Уверен, что депутаты поддержат наш проект закона. Законодательно нужно установить так, чтобы региональные льготы и иные меры социальной поддержки должны назначаться человеку не по достижении права выхода на пенсию, а по достижении возраста, установленного ранее действующим законодательством», – сказал глава области.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала телеобращение президента России Владимира Путина, в котором он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - 65 лет. Правительство и специалисты уже подсчитывают, в какую сумму обойдутся бюджету те изменения в пенсионной системе, о которых сказал Владимир Путин.