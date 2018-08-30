Россиянин погиб в водохранилище в США

Несколько человек пострадали, гражданин России погиб во время купания в водохранилище Пауэлл в США.

Национальная зона отдыха Глен-Каньона сообщила, что 27 августа 30 человек арендовали три понтонные лодки и вышли в плавание. В какой-то момент начал дуть сильный ветер, и решившие искупаться без спасательных жилетов люди пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Salt Lake Tribune.

Россиянин, 20-летний житель Санкт-Петербурга Александр Курганов, утонул. Еще два человека были ранены винтами, один находится в тяжелом стрессе.

Они вместе с другими участниками похода смогли с трудом добраться до берега. Раненые были госпитализированы.

Началось расследование произошедшего.