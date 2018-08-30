Россиянам разрешили простую электронную подпись в сфере госуслуг

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым предоставляется возможность использования простой электронной подписи для получения госуслуг в электронной форме.

Предложение внесено Минэкономразвития, сообщили в пресс-службе правительства России.

Сейчас простая электронная подпись дает лишь возможность просматривать личный кабинет. Но для того, чтобы оставить заявку на получение услуг в электронном виде, нужна усиленная электронная подпись, которая выдается в удостоверяющем центре за плату

Постановление, подписанное Медведевым, предусматривает «возможность использования простой электронной подписи при обращении в электронной форме за получением госуслуг». Но для получения ключа простой электронной подписи человек должен прийти на личный прием.

Предполагается, что это повысит доступность госуслуг, так как позволит россиянам сэкономить – теперь им не надо будет оплачивать выпуск «физического носителя сертификата ключа электронной подписи».